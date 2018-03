WOI-wandeling in en rond Woesten 30 maart 2018

Op de 'Startavond Toerisme Vleteren 2018' werden de evenementen en vooruitzichten voor 2018 voorgesteld.





Vleteren is een 'biergemeente', het is de enige gemeente van het land die in elk van zijn kernen een brouwerij heeft. Deca Brouwerij in Woesten, Struise Brouwers in Oostvleteren en de Sint-Sixtusbrouwerij in Westvleteren. Sinds dit jaar is er de 'bier degustatiebox' met zes flesjes bier, enkel te verkrijgen op de Dienst voor Toerisme aan 16 euro per stuk, maximum 2 boxen per persoon. In de box zitten Georges IV en Vleteren bruin 8° van Deca Brouwerij, Trappist 12 en Trappist blond van de Sint-Sixtusbrouwerij, twee maal Pannepot van de Struise Brouwers en een bieropener.





De theaterwandelingen 'Vleteren et dust, en gie?' op 15 en 16 juni en de natuurwandelingen van 'Nun'n toet Poaters' van 15 juni tot eind september komen ook dit jaar terug. Op 14 en 15 april is er opnieuw het Weekend van het Volkscafé en Molenwiekend is er op zondag 26 augustus.





Een wandeling rond WOI in en rond Woesten staat op de agenda, dit vanaf 19 juni tot eind 2018. Deze wandeling brengt je doorheen de bewogen geschiedenis van Woesten tijdens WOI. Een aantal belangrijke restanten in het landschap geven een beeld van dit verleden. Op donderdag 30 augustus is er een Herdenking gepland van Edward Revere Osler op de begraafplaats Dozinghem te Westvleteren. (LBR)