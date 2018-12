Voordracht door Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in De Walhoeve LBR

26 december 2018

16u53 0 Vleteren Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen neemt op vrijdag 18 januari 2019 het woord in vzw De Walhoeve, een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg.

De Walhoeve in Westvleteren begeleidt een dertigtal kinderen, jongeren en hun gezin. Dat gebeurt ofwel via een verblijf in Vleteren ofwel via dagbegeleiding in Veurne of Ieper. Tijdens zijn voordracht zal Bruno Vanobbergen op zoek gaan naar antwoorden op vragen binnen thema’s als het sanctiebeleid op school en belicht hij de visie van het Kinderrechtencommissariaat op het M-decreet. “Bruno Vanobbergen neemt ons mee in zijn ervaringen met de Commissie van Toezicht in gesloten en besloten instellingen. Tenslotte gaat hij dieper in op het belang van sterke bruggen tussen onderwijs en welzijn”, klinkt het bij Mario Clemmens, kwaliteitscoördinator vzw De Walhoeve.

Als rode draad in zijn verhaal stelt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zich de vraag: “We zien veel kinderen waar heel veel van verwacht wordt om overeind te blijven. Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat die kinderen en jongeren dat volhouden. Hoeveel rekbaarheid kunnen we van kinderen vragen?” De voordracht vindt plaats op vrijdagavond 18 januari 2019 om 20 uur in het auditorium van het P.Z. Heilig Hart – Poperingseweg 16 in Ieper. De inkom bedraagt 8 euro. De avond wordt afgesloten met een nieuwjaarsreceptie. Inschrijven kan via www.dewalhoeve.be, via mail info@dewalhoeve.be of telefonisch via 057/40 07 47. Voor meer inlichtingen kan u terecht op het nummer 057/40 07 47 of op de website.