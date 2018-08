Voedingsgroothandel verhuist naar Poperinge BLOEIENDE WIJNZAAK VAN BEDRIJF LESAGE BREIDT UIT HANS VERBEKE

11 augustus 2018

02u36 0 Vleteren Het bedrijf Lesage, waar begin maart een zware brand woedde, verhuist haar voedingsgroothandel noodgedwongen naar Poperinge. De bloeiende wijngroothandel blijft in Vleteren en breidt uit. "Het gedroomde scenario is dit niet, maar ook deze wending is interessant", klinkt het.

Tegen eind dit jaar had de familie Lesage in Oostvleteren graag de loods en opslagplaats heropgebouwd die op een zondagavond begin maart verwoest werd door een zware brand. Een kleine uitbreiding om plaatstekort op te vangen, stond ook op het verlanglijstje.





Het gemeentebestuur steunde de plannen, maar de provincie en de Vlaamse overheid gooiden roet in het eten.





"Heropbouwen mag onmiddellijk, maar als we willen uitbreiden, moeten we een procedure volgen die minstens enkele jaren in beslag neemt en ons bovendien geen garantie geeft op goed nieuws", zegt zaakvoerder Peter Lesage.





"Die tijd hebben we niet. Het toeval wil dat we enkele dagen na de voor ons ontgoochelende vergadering in het provinciehuis Boeverbos een telefoontje kregen van iemand die wist dat het gebouw van tabaksgroothandel Cobeltab in Poperinge te koop kwam. Cobeltab heeft haar activiteiten verkocht aan een collega uit de sector. We zijn onmiddellijk gaan kijken naar het gebouw en twee dagen later was de koop beklonken. Poperinge is voor ons op verschillende fronten interessant. Oostvleteren is dichtbij. Er is iets meer ruimte in het gebouw dan we voorheen hadden en we kunnen zonder problemen nog wat uitbreiden, mocht dat nodig zijn. De vier laadkaaien zijn een troef. Die hebben we nu niet in het gebouw in Menen dat we sinds kort na de brand huren en van waaruit we de voedingswinkels beleveren. Voor onze werknemers blijft de impact van een verhuis beperkt. Sommigen zullen zelfs dichter bij hun werkplek wonen dan voorheen."





Grand cru

Lesage wil in het najaar de activiteiten van Menen, waar ook een voedingsgroothandel ligt, overhevelen naar Poperinge. De groothandel in wijn, de tweede activiteit van het familiebedrijf, blijft in Oostvleteren. "Meer zelfs: we zullen het uitgebrande volume heropbouwen en integraal bestemmen voor de uitbreiding van onze groothandel in wijn", zegt Peter Lesage. "Eigenlijk kampen we voor die activiteit al een tijdje met plaatstekort. De e-commerce groeit en dat vergt een ruimer assortiment en bijgevolg ook grotere voorraden. Stilaan raken we ook in het buitenland gekend als specialist in de grand cru's. Door de jaren heen zijn we gegroeid van een bescheiden wijnhandel tot een grote speler. We verkopen alle grand cru classés van de Bordeaux-wijnen, goed voor een 500-tal verschillende van diverse topwijnjaren. We doen ook meer dan behoorlijk aan export, op verschillende continenten, tot in Bangkok toe. Extra ruimte zal ons toelaten om efficiënter te werken", besluit Peter Lesage.