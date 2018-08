Vleteren Actief pakt uit met nieuwe namen 03 augustus 2018

'Vleteren Actief' maakte zich in juli bekend als nieuwe, onafhankelijke partij in Vleteren. Lijsttrekker is Marion Vermander en lijstduwer wordt Luc Derdaele. "Met trots stellen we nu vijf mensen voor die onze partij 'Vleteren Actief' sterk maken", vertelt lijsttrekster Marion Vermander (43). Naast de al gekende namen is de partij samengesteld uit een team van nog 10 mensen. Christophe Vandeputte (53) uit Woesten staat op plaats 3. "Hij zetelde al 16 jaar in de Vleterse gemeenteraad voor CD&V en streeft naar een warm, sociaal en veilig Vleteren", zegt de lijsttrekster. Er is ook Dirk Sucaet uit Westvleteren op plaats 11, ook een oud CD&V'er. "Dirk is een man met levenservaring en een passie voor politiek." De nieuwkomers op politiek vlak zijn Virginie Batteu (22) op plaats vier uit Oostvleteren, Marleen Clarysse (49) uit Woesten op plaats 12 en Wendy Catteeuw (40) uit Oostvleteren. "Onze lijst is een mooie mix van leeftijdsgroepen en ook alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd", besluit Marion.





(LBR)