Vijfde grote zwerfvuilactie 15 november 2018

Op zaterdag 23 maart vindt er opnieuw een grote zwerfvuilactie plaats.





Omdat zwerfvuil een groot probleem is willen de afvalintercommuncale IVVO en alle aangesloten gemeenten daar iets blijven aan doen. Sinds 2015 wordt er jaarlijks een grote zwerfvuilactie georganiseerd, waaraan steeds meer verenigingen deelnemen. Tijdens de laatste opruimactie dit jaar ruimden in totaal maar liefst 177 verenigingen zo'n 2.832 kilometer wegbermen op. Verenigingen die volgend jaar willen deelnemen, dienen zich in te schrijven en dat met minimum 10 personen. Voor 8 kilometer opgeruimde weg of 16 kilometer opgeruimde wegberm kan de deelnemende vereniging rekenen op een vergoeding van 200 euro. Meer info via communicatie@ivvo.be of tel 057/23.08.83.





(CMW)