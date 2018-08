Viergeslacht bij familie Denuwelaere 24 augustus 2018

0

Tijdens een zomers familiefeestje konden we een viergeslacht fotograferen. De stamvader is Joël Denuwelaere (91) uit Dikkebus, Stefaan Denuwelaere (60) uit Woesten is de tweede in de rij. Tom Denuwelaere (33) woont in Torhout en is de papa van Viktor (2 maand).





(EFW)