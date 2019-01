VIDEO. Schotse Hooglanders dartelen in sneeuw Dierenopvangcentrum De Zonnegloed houdt alle dieren extra in de gaten LBR

24 januari 2019

17u15 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren blijven sommige dieren liever binnen tijdens de winterprik. De kamelen en Schotse Hooglanders voelen zich dan weer fantastisch in de sneeuw.

In De Zonnegloed in Vleteren reageren de meeste dieren goed op de kille temperaturen. “De kamelen zijn zot van de sneeuw en ook de Schotse Hooglanders voelen zich fantastisch en opgewekt. De lynx blijft er gewoon rustig bij en de beer laat alles passeren, want die ligt de hele dag te soezen”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Dieren die het koude weer minder prettig vinden, kruipen in hun verwarmd hok, ik denk bijvoorbeeld aan de withandgibbons. Maar zelfs die dieren kiezen ervoor om buiten op hun hoge palen te zitten en te kijken naar het prachtige landschap.”

Ondanks de positieve reacties van de dieren moeten de dierenverzorgers wél een oogje in het zeil houden. “Voor elk dier is nu extra aandacht nodig. De temperaturen worden elke dag twee tot drie keer gecontroleerd en genoteerd. Dat doen we om zeker te zijn dat de dieren hebben wat ze moeten hebben. Onze dieren hebben in het verleden heel wat meegemaakt, dus nu willen uiteraard dat ze niets tekort komen”, klinkt het bij Karel. De Zonnegloed vangt immers verwaarloosde dieren op.

“De kleinste aapjes, de witoorpenseelaapjes, de dwergzijdeaapjes en de pinchéaapjes, moeten zeker binnenblijven. Dat zijn kleine diertjes en het is te risicovol om hen buiten te laten. De bavianen houden we ook extra in de gaten. We hebben hier bavianen zonder staart omdat ze vroeger mishandeld werden. Door de kou werkt hun bloedsomloop niet voldoende en daardoor sterft hun staart af. De otters houden we ook binnen, want ijs is zeer gevaarlijk voor hen. Ze zouden verdrinken als het ijs nog niet stevig genoeg is. Ze hebben een binnenverblijf waar het 18 graden is.”

Alle andere dieren kunnen kiezen of ze buiten of binnen blijven. “Ook de neusberen zitten in een verwarmd verblijf, maar genieten dan toch ook wel van een sneeuwwandeling.”

In De Zonnegloed hebben ze momenteel 350 dieren. Dat vertaalt zich in 113 diersoorten. Het vriesweer en de sneeuw brengen ook extra werk met zich mee. “Vooral het voorzien van drinkwater vraagt extra werk, maar door onze ervaringen kunnen we er wel goed mee om. We voorzien hier en daar extra warmtelampen zodat bepaalde diersoorten zich kunnen nestelen en we zorgen ook voor meer nestmogelijkheden.”

Extra maatregelen hoeft het dierenopvangcentrum dan weer niet te nemen. “Alle hokken zijn al voorzien van verwarming, dus we zijn voorbereid. Je bent beter op alle omstandigheden voorbereid als je met dieren werkt die in een aangepaste omgeving moeten verblijven. Deuren houden we ook dicht om de warmte binnen te houden. Bezoekers kunnen natuurlijk wel nog binnen in sommige hokken, een automatische pomp zorgt ervoor dat de deur weer dicht gaat. Een kleine verandering, maar het maakt een groot verschil.”