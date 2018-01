Vermiste puppy verdronken in IJzer 24 januari 2018

"Onze vermiste puppy Jack is dood teruggevonden", laat Nele Claeys uit Vleteren weten. Op 9 januari verdwenen de puppy's Black en Jack bij Nele thuis. De gemeente belde haar nu op met het droevige nieuws. "De technische dienst heeft Jack dood teruggevonden aan de oever van de IJzer in het gehucht Elzendamme. Jack is verdronken. We weten niet of dit recent is gebeurd of al in het begin van de verdwijning. We zijn nog steeds op zoek naar Black, maar hij zal waarschijnlijk bij zijn vriendje gebleven zijn, als hij daar de kans toe heeft gekregen." Gemeentewerkers brachten het dier intussen naar de woning van Nele. Het is nog onduidelijk of de hondjes weggelopen zijn of door iemand werden meegenomen. (LBR)