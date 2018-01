Vermiste puppy's Black en Jack nog steeds niet terecht 02u45 0 Eric Flamand De vermiste puppy's Black en Jack.

De vermiste puppy's Black en Jack van Nele Claeys en haar zoontje Emile zijn nog steeds niet terecht. Op 9 januari verdwenen de puppy's bij Nele thuis in Vleteren. Ze is ten einde raad. "Jammer genoeg is er nog steeds geen nieuws. Ik kreeg woensdag telefoon dat onze puppy's in Kemmel werden gesignaleerd. Ik ben naar daar gegaan met een vriendin en we hebben de hele buurt afgereden met de auto. De politie deed hetzelfde met een combi, maar helaas zonder resultaat", vertelt Nele. (LBR)