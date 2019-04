Verkoop eerste Rode Kruissticker aan plaatsvervangend burgemeester Vleteren LBR

15 april 2019

14u28 0 Vleteren Rode Kruis-Poperinge gaf afgelopen maandag het symbolische startschot van hun jaarlijkse stickeractie. Plaatsvervangend burgemeester van Vleteren, Bram Coppein, kocht de eerste sticker uit handen van afdelingsverantwoordelijke hulpdienst Marc Devos. De opbrengst van de jaarlijkse stickeractie wordt dit jaar geïnvesteerd in de lokale werking van Rode Kruis–Poperinge.

De Rode Kruis-vrijwilligers verkopen vanaf donderdag 25 april de jaarlijkse stickers in het werkgebied van Rode Kruis-Poperinge, namelijk Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge en Heuvelland (Westouter, Loker en De Klijte). Met de opbrengst van de jaarlijkse stickeractie investeert de lokale Rode Kruis-afdeling in de opleiding van hun vrijwilligers, het organiseren van eerste hulp opleidingen en in materiaal voor de hulpdienst. Dit jaar wordt een deel van de opbrengst besteed aan communicatieapparatuur en de aankoop van veldbedden die kunnen ingezet worden bij preventieve hulpacties, rampen en evacuaties.

Voor de afbeelding op de stickers wordt vastgehouden aan traditie en werd een figuurtje gezocht dat sinds jaar en dag erg populair is. Met plezier en respect voor hun inzet heeft Playmobil, in samenwerking met het Rode Kruis, een mini-held ontworpen. Met trots kocht plaatsvervangend burgemeester Bram Coppein de eerste sticker. De gemeente Vleteren ontving afgelopen jaar de titel ‘Hartveilige Gemeente’ uit handen van Rode Kruis-Poperinge. De gemeente Vleteren is de derde gemeente in het werkgebied van de lokale Rode Kruis-afdeling die deze titel mag dragen. Eerder gingen ook Poperinge en Lo-Reninge hen voor.