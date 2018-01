Verhuizen gemeentediensten naar De Sceure? HAALBAARHEIDSSTUDIE IN FEBRUARI AFGEROND LAURIE BAILLIU

02u34 0 Michael Depestele Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) bij het huidige gemeentehuis. Vleteren Een haalbaarheidsstudie, die in februari klaar moet zijn, zal uitmaken of de gemeente diensten van Vleteren verhuizen naar OC De Sceure. In 2018 wordt het ontmoetingscentrum sowieso

onder handen genomen. Het budget voor die renovatie, zo'n 435.000 euro, is al opgenomen in de begroting.

"De haalbaarheidsstudie moet uitmaken of een verhuizing naar OC De Sceure praktisch mogelijk is én of dat goedkoper is dan de renovatie van het gemeentehuis", vertelt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "Die laatste optie zou namelijk meer dan 1 miljoen euro kosten, wat veel te veel is. Het renovatieproject hebben we dan ook stopgezet."





Michael Depestele Ontmoetingscentrum De Sceure.

Politiekantoor

OC de Sceure beschikt over een polyvalente zaal met een capaciteit van 500 tot 700 personen. De diensten Toerisme, Jeugd en Sport, de bibliotheek en het archief werden al ondergebracht in De Sceure.





"Alle gemeentediensten en het OCMW, dat momenteel in Woesten zit, zouden verhuizen naar De Sceure. We weten niet zeker of het politiekantoor ook mee komt. Ofwel verhuist dat naar het OCMW-gebouw in Woesten of naar het ontmoetingscentrum", legt de burgemeester uit. De studie zou tegen eind februari afgerond moeten zijn. "Als een verhuizing niet kan, zullen we eens goed moeten nadenken. Een plan C is er niet", vertelt hij.





Niet voor 2019

Als de verhuizing kan doorgaan, zal dat niet voor 2019 zijn. "Wat er dan met het gemeentehuis zal gebeuren, is nog niet zeker."





In het budget van 2018 wordt een investering van 435.000 euro voorzien voor de opwaardering van het ontmoetingscentrum. "Enkele vernieuwingen moeten uit pure noodzaak gebeuren. Zo moeten het dak en de vloer vernieuwd worden", klinkt het bij secretaris Nele Vanderhaeghe. "In totaal staan investeringen voor bijna 1,35 miljoen euro gepland voor 2018. Dat ligt in dezelfde lijn als 2017."





Grote werken

Op het vlak van wegen en mobiliteit staan twee grote wegenis- en rioleringsdossiers op de agenda.





"Het project Hendrik Deberghstraat - Schazenstraat-Reningestraat is een groot project die al enkele jaren aan de gang is. De werken in de Poperingestraat bedragen 257.000 euro."





Tijdens de laatste gemeenteraad waren niet alle raadsleden te spreken over het budget 2018. "Er is geen grote marge, maar het lukt wel. Als we geen investeringen op de agenda zetten, zouden we een mooi overschot hebben. Maar dat is ook geen optie", vindt secretaris Vanderhaeghe.