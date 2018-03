Verhuis van gemeentediensten naar De Sceure haalbaar 27 maart 2018

Een verhuis van de diensten in het Vleterse gemeentehuis in de Kasteelstraat naar ontmoetingscentrum De Sceure is mogelijk. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die pas is afgerond. Die piste werd onderzocht, omdat de renovatiekosten van het huidige gemeentehuis te hoog zijn. De diensten toerisme, jeugd, sport, bibliotheek en archief werden al ondergebracht in De Sceure, maar Vleteren hoopt alle gemeentediensten en het OCMW naar daar te verhuizen. De resultaten van de studie lijken dus goed mee te vallen. Wel staat eerst nog een samenkomst met de politie op de agenda, om na te gaan hoeveel personeelsleden er zouden verhuizen en hoeveel kantoren er nodig zijn. Begin april zal naar buiten getreden worden met de plannen.





Dit jaar wordt het ontmoetingscentrum in elk geval onder handen genomen. In budget voor 2018 is 435.000 euro uitgetrokken om vernieuwingen en werken uit te voeren. (LBR)