Verbroedering tussen LG Vleteren en Merksplas 19 juli 2018

Onlangs vond een tweede verbroedering plaats tussen de Landelijke Gilde Vleteren en de Landelijke Gilde van Merksplas. Dit jaar kwam de Landelijke Gilde Merksplas naar Vleteren op tegenbezoek. Na een stevig ontbijt werd een bezoek gebracht aan het mestverwerkingsbedrijf Pyck in Westvleteren. Na het aperitief, dat aangeboden werd door de thuisploeg, en het middagmaal gaf natuurgids Guido een rondleiding in zijn thuishaven 'De Broucken'. Daarna werden de Vespers bijgewoond bij de broeders van Sint-Sixtus. De dag werd afgesloten met een patersbiertje en een avondmaal in 'Het Vleterhof'.





(EFW)