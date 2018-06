Vakantieganger dol op Westhoek 29 juni 2018

Nieuw onderzoek bij vakantiegangers in de 16 Vlaamse groene gebieden tonen aan dat de West-Vlaamse regio's zich sterk onderscheiden. Vooral de Westhoek blijkt populair voor wie nood heeft aan wat rust.

Wie 'Westhoek' denkt, denkt daarbij vooral aan rust, gezelligheid en het aantrekkelijk cultuur-historisch karakter.





Dat is ook de vakantieganger niet ontgaan: maar liefst 96 procent toont zich 'uiterst tot zeer tevreden' over onze regio.





Dat blijkt uit een nieuw onderzoek bij Belgische en Nederlandse vakantiegangers in de 16 Vlaamse regio's, uitgevoerd door de vijf provinciale toeristische organisaties in 2017.





Rustige vakantie

Uit het onderzoek blijkt dat toeristen in de Westhoek vaker cultuur-historische bezienswaardigheden (52 procent) opzoeken. Daarnaast worden de streekproducten geapprecieerd. 60 procent van de bezoekers maakt één of meerdere wandelingen bij hun bezoek aan de regio.





De belangrijkste redenen voor een vakantie in de Westhoek zijn de mogelijkheden voor een rustige vakantie, de vele aangename fietsroutes, het landschap en de pittoreske omgeving. Ook specifieke bezienswaardigheden of een specifiek logies worden vaker genoemd als reden dan in andere Vlaamse regio's.





Brugse Ommeland

Van de 2,3 miljoen Belgische en Nederlandse vakantiegangers in Vlaamse regio's kiest 3 procent voor het Brugse Ommeland, 5 procent voor de Leiestreek en 10 procent voor de Westhoek.





