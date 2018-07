Unizo Vleteren krijgt rondleiding in rechtbank 19 juli 2018

Onlangs waren de leden van Unizo Vleteren te gast op de rechtbank van Ieper. Ze kregen er een mooie en grondige rondleiding door het vernieuwde gerechtsgebouw, waar ook de 'oude' elementen niet zomaar weggewerkt waren, maar geïntegeerd zijn in het geheel. Rechter Veronique Hameeuw nam, samen met een advocate, de 40 aanwezigen mee naar de verschillende rechtzalen en gaf er een zeer aangename uiteenzetting over de werking en het reilen en zeilen in dat grote, voor sommigen, onbekende gebouw. Enkele bestuursleden mochten de plaats innemen van de rechter, de procureur en de griffier. Zelfs het 'cachot' mocht eventjes getest worden. Nadien werd er nog genetwerkt met een hapje en een drankje en ging iedereen graag op de foto voor de ingang van het gerechtsgebouw.





(EFW)