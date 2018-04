Straks weer Rode Kruis-stickers te koop 12 april 2018

02u45 0

Het startschot van de 14-daagse van het Rode Kruis wordt op donderdag 19 april gegeven. Het is stripfiguurtje Robbedoes die de nieuwe sticker mag sieren. Ook Rode Kruis-afdeling Poperinge zal opnieuw van de partij zijn op diverse kruispunten in hun werkgebied om de stickers te verkopen. Het werkgebied van de afdeling bestaat naast Poperinge ook uit de gemeenten Vleteren, Lo-Reninge en de Heuvellandse deelgemeenten Westouter, Loker en De Klijte. De eerste sticker wordt op vrijdag 13 april verkocht aan burgemeester Lode Morlion in Lo. In het voorbije jaar stonden de vrijwilligers van de hulpdienst klaar op 56 manifestaties, goed voor 525 verzorgingen en 2136 uren inzet. Bij de bloedinzamelingen in Poperinge, Proven en Vleteren hebben 1025 donoren zich aangeboden. In de cursussen hartveilig te Poperinge en Lo-Reninge leerden 194 mensen reanimeren en defibrilleren. (LBR)