Steeds meer bezoekers voor De Zonnegloed

EXTRA INKOMSTEN PLAVEIEN WEG VOOR KOMST TWEE NIEUWE BEREN

02u34 0 Foto Eric Flamand Verantwoordelijke Karel Ackaert voedt een van de beren in De Zonnegloed. Vleteren De Zonnegloed heeft in 2017 zo'n 70.000 bezoekers ontvangen. Dat zijn er 8.000 meer dan in 2016. "Dankzij die extra inkomsten kunnen we nieuwe dieren opvangen", zegt Karel Ackaert. Het dierenopvangcentrum bereidt de komst van twee nieuwe beren voor. Ook enkele grote katten zijn mogelijk op komst.

"We hebben een omzet van ongeveer een miljoen euro", zegt Karel Ackaert, verantwoordelijke van De Zonnegloed in Vleteren. "Vergeet niet dat we een vzw zijn. De laatste jaren zijn we sterk gegroeid en het is heel belangrijk dat onze inkomsten blijven stijgen. Want hoe meer dieren, hoe meer kosten." Dankzij donaties en bezoekers kan het opvangcentrum blijven vernieuwen en dieren opvangen. "In 2016 kregen we 62.000 bezoekers over de vloer. Vorig jaar waren er maar liefst 70.000 bezoekers. Dat is fantastisch", zegt Ackaert. "We volgen op hoe onze bezoekers bij ons terechtkomen. De meeste belanden bij ons dankzij mond-tot-mondreclame. Het is de meest waardevolle reclame die je kan hebben: mensen die een toffe ervaring bij ons met anderen delen. Ook de talrijke donaties hebben ons hart verwarmd. Zo waren er dit jaar weer dubbel zoveel acties voor De Zonnegloed tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Het ingezamelde geld kunnen we uiteraard goed gebruiken."





Mimi en Uli

Er staan de komende jaren heel wat nieuwe projecten op de planning. "Met pijn in het hart zijn we gestopt met ons jeugdverblijf, maar we nemen het in 2019 onder handen om ook daar dieren op te kunnen vangen", vertelt Ackaert. En al geruime tijd is het team van De Zonnegloed bezig met de redding van twee beren. "Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te kleine kooi bij een restaurant in de stad Skhkodër in het noorden van Albanië. Ze verblijven nu tijdelijk in een opvangcentrum. We sparen voor het transport van 7.000 euro en we bouwen een verblijf van 12.000 euro. Dat is een grote hap uit ons budget. Wanneer ze naar hier komen, is nog niet zeker."





Baardapen en ara's

De Zonnegloed vangt meer dan 400 dieren op van meer dan 110 diersoorten. "We waren in 2017 van plan om geen nieuwe dieren op te vangen, maar dat is niet gelukt", lacht Ackaert. "Vier roodstaartara's en vijf baardapen zijn er bijgekomen. Dit jaar bereiden we de opvang van enkele grote katten voor. Andere nieuwe dieren komen er niet, maar als we een telefoontje krijgen dat onze hulp nodig is, kan dat snel veranderen."