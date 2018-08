Sportieve Landelijke Vrouwen op fietstweedaagse 24 augustus 2018

Negentien vrouwen van de KVLV Woesten vertrokken onlangs voor de vijfde keer op een fietstweedaagse. Voor deze lustrumuitgave werd gekozen om naar de kust te trekken. Nieuwpoort, Oostduinkerke en Koksijde werden bezocht en ter gelegenheid van de opening van het nieuwe politiekantoor in Koksijde werden al de fietsen gegraveerd. Er werd overnacht in Westende. De tweede dag werd richting Gistel gefietst om te eindigden in Leke voor een gezellig etentje.





(EFW)