Sponsor hond Pippin en zamel geld in voor De Zonnegloed LBR

13 december 2018

17u22 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren wordt door tal van mensen gekozen als goed doel in het kader van Music for Life van Studio Brussel. Ook de dierenverzorgers van De Zonnegloed zetten hun beste beentje voor om geld in te zamelen. Zo organiseren ze op zaterdag 22 december een wandeltocht.

“Alle steun is voor ons echt motiverend, hartverwarmend en ook echt nodig”, klinkt het bij verantwoordelijke Karel Ackaert. In De Zonnegloed in Vleteren krijgen dieren een tweede kans. “Wij vangen dieren op die nergens terecht kunnen en die niet bij gezinnen mogen gehouden worden. Omdat we permanente opvang bieden, krijgen we geen subsidies. In de wetgeving staat dat opvangcentra dieren tijdelijk mogen opvangen. Als we verwaarloosde dieren willen blijven opvangen, hebben we echt financiële steun nodig. We zijn dan ook enorm dankbaar dat zoveel mensen ons willen helpen.”

Vorig jaar ontving het dierenopvangcentrum 5.000 euro via de Warmste Week van Studio Brussel. “Dankzij die steun konden we voor een deel het redden van de bruine beren Uli en Mimi financiëren. Dit jaar zullen we de centjes investeren in de bouw van de verblijven voor luipaard Mohani en poema Conco”, zegt Karel. “Er worden nu meer dan 115 diersoorten en ongeveer 400 dieren opgevangen bij ons. Om de dagelijkse verzorging, de medische kosten, de voeding en het mogelijk maken om meer dieren op te vangen te financiëren, hebben wel elke dag zo’n 3.500 euro nodig. Elke hulp is dus zeker welkom.”

Om zelf extra geld in te zamelen voor De Zonnegloed hebben de dierenverzorgers een eigen actie op poten gezet. “Op 22 december wandelen een groep mensen 17 kilometers van Evergem naar Wachtebeke, waar Music for Life doorgaat. Ook hond Pippin van verzorger Bart loopt mee en Pippin kan je sponsoren. Elke afgelegde kilometer kunnen mensen, met min. 2 euro per kilometer, sponsoren. Een vrije steun is natuurlijk ook welkom. De mensen kunnen geld storten naar BE35 7370 1837 1237. Een tiental vrijwilligers wandelen mee en ook hen kan je sponsoren.”