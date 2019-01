Speciale nieuwjaarseditie dorpsrestaurant Vleteren LBR

07 januari 2019

16u34 2 Vleteren Het dorpsrestaurant in OC De Sceure in Vleteren heeft vandaag een speciale nieuwjaarseditie georganiseerd. Dertig bezoekers genoten van een maaltijd en een muziek-, dans- en zangnamiddag.

Elke eerste maandag van de maand kunnen mensen met een beperking, langdurig zieken of thuiswonenden ouder dan 65 jaar eten in het Vleterse dorpsrestaurant in OC De Sceure. Om het nieuwe jaar in te zetten, werd een speciale nieuwjaarseditie uit de grond gestampt. “Twintig mensen kwamen smullen van het nieuwjaarsmenu. Ze werden getrakteerd op een glaasje cava met hapjes. Daarna werd witloofsoep geserveerd. Het hoofdgerecht was een gemarineerd varkenshaasje, erwten en wortelen en kroketten. Als dessert was er taart”, zegt Vanessa Soulliaert van het dorpsrestaurant. “Aan onze feestmaaltijd werd een muziek,- dans-, en zangnamiddag gekoppeld. Daarvoor daagden dertig mensen op. Ze konden meezingen via een muziekbundel. Nummers als ‘Och was ik maar (bij moeder thuis gebleven)’ en ‘Que Sera Sera’ werden uit volle borst meegezongen. De mensen hebben ervan genoten om het nieuwe jaar zo te kunnen inzetten en om samen te zijn.” Het dorpsrestaurant is een initiatief van Zorg in de Binnentuin, de gemeente en OCMW Vleteren. Het volgende dorpsrestaurant in Vleteren opent op 4 februari.