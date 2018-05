Slechtziende met rolstoel in gracht 30 mei 2018

Langs de Lindestraat in Westvleteren is gisterenmiddag een buurtbewoner met zijn elektrische rolstoel in de gracht beland. Dat gebeurde na een stuurfout van de slechtziende man. Een buurvrouw merkte de man op, maar slaagde er zelf niet in het slachtoffer opnieuw op de baan te krijgen. De hulp van de brandweer was nodig om de kloeke man en zijn elektrische rolstoel uit zijn penibele situatie te halen. Hij bleef ongedeerd, maar reed toch met de ziekenwagen mee naar het ziekenhuis om wonden te verzorgen. (LSI)