Sint-Sixtusabdij Westvleteren nog steeds op zoek naar beter verkoopsysteem: “We willen de eerlijke kopers niet straffen” LBR

18 maart 2019

16u31 0 Vleteren De paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren werken intensief aan een beter verkoopsysteem om de illegale verkoop van hun bier te stoppen. “We willen de eerlijke kopers niet straffen, maar de malafide smokkelaars moeten gestopt worden”, zegt hun woordvoerder.

De Nederlandse supermarktketen Jan Linders verkocht vorig jaar, zonder goedkeuring van de abdij, het trappistenbier van de paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. “Dat was voor de paters een wake-upcall. We wisten dat de verkoop bestond, maar met die omvang hadden we niet verwacht. Een 300-tal bakken bier. Dat is heel veel”, zegt de woordvoerder van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.

Verschillende telefoonnummers

Sinds het voorval met de supermarktketen willen de paters de verkoop anders aanpakken. “Er wordt intensief nagedacht over een beter verkoopsysteem”, zegt broeder Godfried. Momenteel kan je maar één keer om de zestig dagen telefonisch een bak bier bestellen. Je bestelling moet je ter plekke afhalen. “Sommige mensen maakten reservaties met vier verschillende telefoonnummers. Sommigen bestelden ook bakken zonder ooit leeggoed terug te brengen. De paters bieden het bier aan een normale prijs van 35 à 45 euro voor 24 flesjes aan. Het bier wordt door drankenhandelaars en webshops aan woekerprijzen verkocht. Soms wordt het viervoudig aangeboden. Het is geen normale situatie meer als een webshop een bak bier aan 250 euro wil verkopen. Eigenlijk zijn de trafikanten die als tussenpersoon fungeren de grote schuldige,” zegt de woordvoerder.

“De eerlijke kopers willen we niet straffen. We willen eigenlijk meer beschikbaar maken voor hen. Een eindbeslissing werd nog niet genomen over een nieuwe verkoopsysteem, maar er is wel een consensus over het basisidee. Het nieuwe systeem moet het zwarte circuit stokken in de wielen steken. Daarnaast mag de verkoop aan particulieren niet onmogelijk gemaakt worden. De drempel mag niet te hoog zijn. Welke procedure er precies zal gevolgd worden is nog niet duidelijk. Het is absoluut geen gemakkelijke oefening.”