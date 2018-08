Remembrance voor 100 jaar geleden gesneuvelde soldaat 31 augustus 2018

02u29 0

Gisteren vond een herdenking plaats op Dozinghem Military Cemetery. Second Lieutenant Edward Revere Osler sneuvelde op 30 augustus 1917, gisteren exact honderd jaar geleden. Edward werd in 1895 geboren in Baltimore, als zoon van arts Sir William Osler en zijn vrouw Grace Linzee.





Op 17 oktober 1916 bevond hij zich aan het front als Second Lieutenant. Op 27 augustus 1917 verplaatste A Battery zijn kanonnen naar een nieuwe positie op Hindenburg Farm. Rond 17uur stond in een bomkrater toen zonder waarschuwing een Duitse 4.2 in de trechter terechtkwam. Osler raakte gewond en stierf aan zijn verwondingen. De remembrance vond plaats op initiatief van Dominiek Dendooven samen met Prof. Toni Lerut van de KU Leuven. (LBR)