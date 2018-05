Platina voor Maurice Ollevier en Yvette Haelewyn 04 mei 2018

Op 17 april waren Maurice Ollevier (94) en Yvette Haelewyn (89) uit de Vlasbloemstraat 70 jaar getrouwd en ze hebben dat nu met vrienden en familie gevierd. Maurice werd geboren op 20 april 1924 in Woesten als jongste in een landbouwersgezin met vijf broers en een zus. Yvette zag het levenslicht op 10 februari 1929 in Bray-sur-sommes en heeft een oudere zus.





Maurice was metselaar vanaf zijn veertiende tot hij op zijn 54ste door rugklachten op pensioen ging. Yvette werkte vanaf haar 14de in de Far West, eerst als fruitplukster en daarna als huishoudster en klusjesvrouw bij de familie Govaert.





In het gezin werden drie dochters geboren, ondertussen zijn er kleinkinderen en achterkleinkinderen.





(EFW)