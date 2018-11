Piloten eren WO I-gesneuvelden met herdenkingsvlucht 19 november 2018

02u23 0 Vleteren De piloten van Vliegclub Moorsele hebben zaterdag over de Westhoek gevlogen, als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van WO I.

Om 14.20 uur stegen 16 toestellen op. De piloten vlogen onder andere over Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke, het Guynemer Monument in Poelkapelle, de Menenpoort, De Palingbeek (met de gegeerde beeldjes van het kunstproject Coming World Remember Me) en Hill 60 en 62 in Ieper, en de Vredestoren in Mesen.





De eerste formatie bestond uit 3 Pitts Specials en een Blackshape. Dit was de snelle formatie die ook aerobatics, luchtacrobatiek, deed over de herdenkingspunten. Een paar minuten later passeerde de tweede formatie van iets tragere toestellen, bestaande uit een Sonex, Bristell, Dynamic en een AT2. De derde formatie bestond uit een Piper Cub, een A22 en een Sparviero.





Alles verliep vlot voor de piloten van Vliegclub Moorsele. (CDR/LBR)