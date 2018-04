Picon drinken en bolling, meer moet dat niet zijn 80 CAFÉS IN DE KIJKER TIJDENS WEEKEND VAN HET VOLKSCAFÉ CHRISTOPHE MAERTENS

12 april 2018

In de Westhoek vindt dit weekend de vijfde editie van het 'Weekend van het Volkscafé' plaats. Daarbij worden in de volkscafés in de regio en in het noorden van Frankrijk allerlei activiteiten op poten gezet.

Op 14 en 15 april nemen in de regio en in het noorden van Frankrijk in totaal zo'n 80 cafés deel aan het 'Weekend van het Volkscafé'. Het evenement begon ooit in Poperinge, Heuvelland, Alveringem en Vleteren, maar ondertussen zijn er ook deelnemende cafés te vinden in Ieper, Veurne, Wervik, Zonnebeke, Diksmuide en de Franse Pays de Flandre. Er worden tal van volkse activiteiten georganiseerd en er kan op veel plaatsen worden geproefd van de in de regio wereldberoemde 'picon maison'.





Dat is onder meer het geval bij Maria 'Maitje' Lalleman (72) in café Het Hazekasteel langs de Steenwerkstraat in Nieuwkerke. Haar picon werd ooit uitgeroepen tot een van de beste van de streek. In 2012 kwam ook Jeroen Meus met zijn programma Dagelijkse Kost het goedje proeven.





"Ik ben in dit huis geboren en hou al heel mijn leven café", aldus 'Maitje'. "Mijn grootouders hebben de zaak uit de grond gestampt en we zitten nu dus aan de derde generatie uitbaters. Ik doe dit graag en heb nooit zin gehad om iets anders te doen. Ik heb vroeger wel eens voor een baas gewerkt en ik vond dat maar niets."





Liever geen rookverbod

"Het voordeel is wel dat ik ben opgegroeid in dit café, ik heb heel mijn leven niets anders gekend. Pas op, café uitbaten is niet altijd even gemakkelijk, het is vaak hard werken terwijl andere mensen aan het feesten zijn. Veel jonge uitbaters worden het dan ook rap beu." Voor Maria mag het rookverbod in horecazaken gerust weer worden afgeschaft. "De klanten gaan nu ofwel vooraan of achteraan buiten roken en ik hoor dan niet meer over wat ze aan het praten zijn. Vroeger bleef iedereen gezellig aan de toog hangen, wat nu niet meer het geval is."





Genoeg venten

'Maitje' staat dag en nacht alleen in het café. "Ach, ik heb genoeg venten rondom mij, waarom zou ik er dan nog een moeten hebben", gekscheert de kwieke waardin. "Ik doe alles zelf en wil het nog een tijdje blijven doen. Ik doen verder tot ik met een stok moet lopen en dan nog."





Dit weekend organiseert Maria een 'bolling', een familievolksspel, op de straat voor haar café. "Bolling is naast vogelpik en biljart een van de dingen die je hier kan doen", klinkt het nog.





Ook een leuk initiatief zaterdag en zondag is het 'Rondje Weekend van het Volkscafé'. In samenwerking met 'Rondje Westhoek' kan wie dat wil de streek verkennen in een vintage VW-busje. Dit gebeurt onder begeleiding van een gids.





Meer info over via www.toerismewesthoek.be.