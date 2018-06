Opnieuw theaterwandeling 'Vleteren et dust, en gie'? 14 juni 2018

02u37 0 Vleteren De theaterwandeling 'Vleteren et dust, en gie?' brengt je op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni langs een aantal bekende en minder bekende locaties in Oostvleteren.

De wandeling heeft als thema 'bier en brouwerijen in Vleteren'. Als je in de geschiedenis van de drie dorpen duikt, dan valt op dat er al heel lang bier gebrouwen wordt in Vleteren, in meerdere (verdwenen) brouwerijen. De patroonheilige van de brouwers en de herbergiers, Sint-Arnoldus, is gidsfiguur van dienst. Hij leidt de deelnemers langs een parcours van 2,5 kilometer naar taferelen die de bier- en brouwersgeschiedenis van Vleteren oproepen. Acteurs en actrices brengen verschillende facetten van de biergeschiedenis tot leven.





De wandeling focust ook op de brouwerijen die nu heel wat bierliefhebbers naar Vleteren lokken. Langs het parcours kun je op de diverse haltes proeven van Vleterse bieren en ambachtelijke en culinaire hapjes. Op de eindhalte in de Sceure kun je tijdens een 'cantus' verder genieten van drinkliederen en heel wat lekkers. Voor de niet-drinkers wordt op elke halte een alternatief aangeboden.





De theaterwandeling start aan de Sceure en er zijn telkens zes wandelingen om het halfuur. De eerste start om 19 uur en de laatste om 21.30 uur.





Deelnemen kost 15 euro, degustaties tijdens de wandelingen inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Deze activiteit is toegankelijk vanaf 16 jaar. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij 057/40.09.01, cultuur@vleteren.be of www.toerismevleteren.be. (LBR)