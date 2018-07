Open Monumentendag met vier thema's 17 juli 2018

Open Monumentendag, op 9 september, zal ook in deze regio niet ongemerkt voorbijgaan. De Onroerend Erfgoeddienst van CO7 en verschillende actoren in de Zuidelijke Westhoek slaan de handen in elkaar.





Deelnemers kunnen een eigen route uitstippelen rond de thema's wereldoorlog, wederopbouw, erfgoed en natuur, en herbestemming en restauratie.





In Wijtschate zet bijvoorbeeld de oude steen- en buizenfabriek van Joseph Dumoulin de deuren open. Op de New Irish Farm Cemetery worden demonstraties getoond van hoe de begraafplaatsen worden onderhouden. Op die manier leert de bezoeker de gezichten van de ambachtslui van de Commonwealth War Graves Commission kennen. Uitzonderlijk is het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper open. Meer info via www.erfgoeddag.be





(CMW)