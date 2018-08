Open Monumentendag in de Zuidelijke Westhoek 30 augustus 2018

Op zondag 9 september is het weer Open Monumentendag. Ook in onze regio staan er enkele interessante dingen op het programma. "het is een feesteditie, want Open Monumentendag bestaat 30 jaar", aldus de organisatoren.





De Onroerende Erfgoeddienst van CO7 en verschillende partners uit de zuidelijke Westhoek sloegen de handen in elkaar.





'Over de schreve'

Op de Open Monumentendag is het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper uitzonderlijk open. In Wijtschate kan je een bezoek brengen aan de steen- en buizenbakkerij Dumoulin. In de Poperingse gasthuiskapel is er de expo 'Heelkracht-Belgische verpleegsters tijdens WO I'. In Westouter vertelt Walter Tailly tijdens een korte wandeling het verhaal van een neergestorte B-17 Bommenwerper. Ook in Wijtschate en Mesen zijn er activiteiten. Op New Irish Farm Cemetery in Ieper, de Steenakkermolen in Langemark-Poelkapelle en in de Oude Kaasmakerij van Passendale zijn er demonstraties. Ten slotte worden er wandelingen en activiteiten met kinderen en 'over de schreve' op poten gezet. Meer info via www.co7.be





(CMW)