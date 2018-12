Om nooit te vergeten in 2019: Voedingsbedrijf Lesage is verhuisd naar Poperinge na verwoestende brand "Maar in Vleteren plannen we ook een nieuwbouw" Alexander Haezebrouck

28 december 2018

09u00

Bron: Eigen info 0 Vleteren 2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen. U leest het zeven dagen lang in uw Regiokrant.

Vleteren De broers Peter en Luc Lesage van het voedingsbedrijf Lesage hebben gemengde gevoelens over het afgelopen jaar. Op 4 maart werd het familiebedrijf in de Westvleterenstraat in Vleteren verwoest door een brand. “Maar dankzij het personeel en vele helpende handen is 2018 toch een succesjaar geworden”, vertelt Peter.

“Het is een spannend jaar geweest”, geeft zaakvoerder Peter Lesage van het gelijknamige voedingsbedrijf toe. “Na die brand wil je zo snel mogelijk alles weer opstarten, maar dan komt ook alles en iedereen op je af. De verzekering, de politie, de leveranciers moeten betaald worden en dan is de pers daar ook nog eens”, knipoogt Peter. “Omdat we steeds meer voorraad in ons magazijn hadden liggen, had ik eind 2017 de verzekering nog verhoogd. De politie vroeg zich dan ook af of de brand wel toevallig was ontstaan. Gelukkig hadden onze camera’s rond het gebouw alles gefilmd. Daarop was te zien hoe er plots rook uit een kabel aan de stookoliepomp kwam. Die rook werd vlammen, waarna de stookolietank is ontploft. Het vuur verspreidde zich via de ramen naar het magazijn. Als we geen ramen hadden gehad, was er eigenlijk niets aan de hand geweest. Na twintig minuten was de brandweer ter plaatse, maar toen sloegen de vlammen al door het dak. We konden enkel maar met lede ogen toekijken.”

Leegstaande loods

De opslagplaats ging volledig in vlammen op. “We hadden geluk dat onze kantoren en de wijnkelder, die in een nieuwbouw zaten, gespaard zijn gebleven, mede dankzij de branddeuren. Al onze informatica is dus gespaard gebleven.”

Een week na de brand kon het bedrijf al een nieuwe start nemen dankzij AllFlor, een groothandel in bloemen, planten en decoratiematerialen dat een leegstaand depot in Menen had. “AllFlor had over de brand gelezen in de krant en is ons te hulp geschoten, we zijn hen daar nog altijd erg dankbaar voor. We hebben een busje ingelegd om ons personeel naar Menen te brengen.”

Uitbreiden

De broers Lesage wilden de afgebrande opslagplaats in Vleteren heropbouwen en uitbreiden, maar de provincie en het Vlaamse Gewest hielden die plannen tegen. Het bedrijf stond op landbouwgrond, dus kon dat niet. “De burgemeester steunde ons nochtans. Heropbouwen was geen probleem, ook een kleine uitbreiding konden ze door de vingers zien. Maar we wilden ook in de hoogte uitbreiden en maakten ook al plannen om in de toekomst nog verder te kunnen uitbreiden, maar dat was voor de provincie een brug te ver. De provincie stelde ons de vraag of we die eerste uitbreiding wel wilden doen als we wisten dat een tweede en een derde zou afgekeurd worden. Uiteindelijk kregen we de kans om dit pand in Poperinge, een voormalige tabaksgroothandel was, te huren”, vertelt Peter. “Huren was voor ons geen

optie, dus hebben we de loods gewoon gekocht. In september zijn we verhuisd van Menen naar Poperinge. Mijn zoon, die in Leuven studeert, trommelde vlak voor het begin van het nieuwe academiejaar enkele studievrienden op om te helpen. In één week was de klus geklaard.”

Heropbouw

Toch blijft Voeding Lesage nog voor een stuk in Vleteren. “We blijven maar groeien, dus hebben we besloten de voedingsproducten in Poperinge op te slaan en het pand in Vleteren te heropbouwen en daar de wijn te stockeren”, legt Peter uit. “Die nieuwbouw moet af zijn tegen de lente. Elke maand krijgen we er twintig klanten bij op onze website topwijnen.be. Vanaf januari nemen we ook voedingswaren Vanhauwaert uit Waardamme, onze laatste concurrent in de regio, over. Ons bedrijf was volop aan het groeien, toen we getroffen werden door die zware brand. We hebben er toen even aan gedacht om ons alleen nog op wijn te focussen, maar al snel besloten we toch voluit voor beiden te gaan. Nu zijn we eigenlijk best tevreden dat ons hoofdgebouw in Poperinge staat en dat we toch voor een stuk in Vleteren kunnen blijven. Als ik de vrachtwagens hier dagelijks zie op- en afrijden kan ik wel begrijpen dat we van de provincie niet mochten uitbreiden in Vleteren. Hier zitten we in een industriezone, wat beter is voor al dat verkeer.”