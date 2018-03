Ochtendwandeling in stilte 22 maart 2018

Op zondag 25 maart organiseert Stiltegroep Vleteren een ochtendwandeling in stilte met start om 7 uur in de Sperlakenstraat 1 in Oostvleteren. Na de wandeling (6km) rijden allen naar Onze Ark in Woesten, waar een eenvoudig ontbijt wacht en er de tijd is om bedenkingen en ervaringen uit te wisselen. Voor de wandeling en het ontbijt betaal je 8 euro. Inschrijven kan tot 22 maart op www.vormingplusow.be.





(EFW)