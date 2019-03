Ochtendwandeling in stilte Christophe Maertens

08 maart 2019

08u04 0 Vleteren Op zondag 31 maart organiseert Stiltegroep Vleteren een ochtendwandeling in stilte.

De wandeling van ongeveer 6 km loopt grotendeels langs de natuurlijke watergrens tussen België en Frankrijk. Start aan de brug over de IJzer in de Bergenstraat 14 in Roesbrugge. Achteraf rijden de deelnemers naar het dorpshuis in Westvleteren, waar ze bij een sober ontbijt de opgedane ervaringen kunnen uitwisselen. Deelnemen kost 8 euro, ontbijt inbegrepen. De deelnemers dragen best schoenen of laarzen die tegen een drassige bodem bestand zijn. De wandeling begint om 7 uur. Inschrijven kan voor 25 maart via www.vormingplusow.be.