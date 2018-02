Nooit te oud voor je eerste Westvleteren 28 februari 2018

Agnes Verschatse (89) heeft gisteren samen met zorgkundige Anouk Verbeke een fantastische dag beleefd. De twee trokken eerst naar het klooster in het Onze-Lieve-Vrouwe Gasthuis. "De zus van Agnes is er hoofdzuster. Daarna wilde Agnes graag de Sint-Sixtusabdij bezoeken. Ze wilde vooral ook het bier proeven", lacht Anouk. Agnes verblijft op de afdeling De Zonnebloem in woonzorgcentrum De Heilige Familie in Kuurne. "Twee weken lang komen er studenten van Vives stage doen in het rusthuis. Dankzij hen kunnen we eens écht tijd vrijmaken voor onze bewoners. Anders moet alles zo vlug gaan, dus we grijpen onze kans met beide handen." Agnes koos voor de Sint-Sixtusabdij. "Ik wilde eens naar de streek komen en ik ben ook nog nooit naar de abdij gekomen", zegt Agnes. Ze koos voor de Westvleteren Blond. "Het is de eerste keer dat ik het drink en het is enorm lekker", lacht Agnes. (LBR)