Nieuwe werkplek voor technische dienst 28 mei 2018

De gemeentelijke technische dienst van Vleteren heeft een nieuwe werkplek.





"De nieuwe werkplaats bevindt zich op het lokaal bedrijventerrein van Vleteren. Vroeger zat het personeel in een loods in de Kasteelstraat, waar ook het gemeentehuis is. De loods werd verkocht aan brouwerij De Struise Brouwers die ook in de Kasteelstraat zitten. Het verkoopbedrag werd geïnvesteerd in de nieuwbouw. Vanuit deze nieuwe werkplaats kan er gewandeld worden naar OC De Sceure waar in de toekomst de gemeentediensten zullen zitten", vertelt burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij).





Het ontmoetingscentrum De Sceure zal in de toekomst onderdak bieden aan de gemeentediensten, het OCMW en de politie van Vleteren. Alleen de diensten van Bpost blijven in Woesten. In begin 2019 zullen aanpassingswerken uitgevoerd worden aan het ontmoetingscentrum. "De Sceure wordt het bruisend punt van Vleteren. De gemeentediensten zitten verspreid, maar dat zal veranderen nu de verschillende diensten verhuizen."





De nieuwe werkplek heeft een kostenplaatje van ongeveer 700.000 euro. "In een jaar tijd werd deze nieuwe werkplek gebouwd. In april is de verhuis begonnen. Tal van werken hebben onze mensen zelf uitgevoerd in drie maanden tijd. De kleedkamers, douches, deuren... Iets om trots op te zijn", aldus een tevreden burgemeester. (LBR)