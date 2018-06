Nieuwe vleugel voor De Kleine Prins 30 juni 2018

02u39 0 Vleteren In de basisschool van Abele, De Kleine Prins, wordt een nieuwbouwvleugel aan de achterkant van de bestaande klassen bijgebouwd, een bouwproject van om en bij de 700.000 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan 59 scholen subsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. Alle scholen zullen samen jaarlijks 7,5 miljoen euro subsidie ontvangen gedurende 18 jaar. In de basisschool van Abele wordt met die subsidies een nieuwbouwvleugel aan de achterkant van de bestaande klassen bijgebouwd. "De nieuwbouwvleugel zal ook een berging in een kelder hebben", zegt An Tillie, algemeen directeur KBRP-basisscholen. "Op het gelijkvloers wordt een polyvalente ruimte gepland die dienst zal doen als refter, turnzaal, vergaderruimte en ontmoetingszaal en op de eerste verdieping komen er twee klassen met inschuifbare wand om de mogelijkheden van co-teaching te kunnen benutten. Dit is een bouwproject van om en bij de 700.000 euro. Dit huursubsidiedossier wordt gerealiseerd in samenwerking met de vzw Schoolgebouwen Decanaat Poperinge", aldus de directeur. (LBR)