Nieuwe beren niet langer in quarantaine 03 augustus 2018

02u34 0 Vleteren De twee nieuwe beren Mimi en Uli werden na vier weken verblijf in quarantaine vrijgegeven om hun nieuwe omgeving te gaan proeven in De Zonnegloed in Vleteren. In juni kwamen de geredde Albanese beren aan.

"Alle testen zijn goed verlopen. De beren werden vrij verklaard van ziektes of besmettingen", vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. "We lieten eerst Mimi en Uli toe in hun nieuw buitenverblijf, zonder de beren Berros en Elena, die er al wonen. Uli was zeer nieuwsgierig en ging meteen op verkenning. Ze snoof meteen diverse geuren op en ging op onderzoek. Ze rolde in het gras en het duurde niet lang voor ze begon met het graven van een diepe kuil om in te gaan liggen." Haar zus Mimi had het iets moeilijker. "Zij kan zich minder goed aanpassen en we vrezen dat ze een groter trauma opgelopen heeft dan Uli. Ze is onzeker en onwennig en durft de drempel nog niet te overschrijden. Ze steekt regelmatig haar snoet door het luik om de geuren op te snuiven, maar durft de eerste stap naar buiten nog niet te zetten."





De beren Elena en Berros werden ondertussen buiten gelaten om kennis te maken met Uli. "Weliswaar nog met afrastering tussen. Het verliep heel goed. Onze mannelijke beer gromde en vertoonde wat macho-gedrag, maar dat is normaal. Uli maakt zelf ook indruk, want ze is een stevige berin. Het is prachtig om te zien hoe de drie beren buiten genieten van het mooie weer", zegt Karel. "Nu moet Mimi nog wat loskomen." (LBR)