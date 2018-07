Nieuw Camperpunt aan Sixtusbos 03 juli 2018

Franky De Block, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme en Recreatie, heeft aan het Sixtusbos het nieuwe Camperpunt in Westvleteren geopend. Een Camperpunt is een plaats waar alleen maar kampeerauto's of campers kunnen staan. "Kampeerautotoerisme zit al jaren in de lift. Meer kampeerauto's resulteren in meer vraag naar overnachtingsplaatsen. Westtoer stelde al een aantal jaar vast dat het beschikbare aantal overnachtingsplaatsen de vraag niet volgde. Er is plaats voor vijftien kampeerauto's", aldus De Block. (EFW)