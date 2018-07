Nachtwinkels niet welkom in dorpskernen LANDELIJKE GEMEENTEN WILLEN WEL BUURTWINKELS DIE OVERDAG OPEN ZIJN ERIK DE BLOCK LAURIE BAILLIU,

31 juli 2018

02u45 0 Vleteren Enkele landelijke gemeenten in de Westhoek willen geen nachtwinkels. Vleteren keurde een reglement goed dat nachtwinkels binnen de bebouwde kom verbiedt en in Heuvelland werd een aanvraag geweigerd.

In de laatste gemeenteraad van Vleteren werd een reglement op nachtwinkels goedgekeurd. "Dit gebeurde naar aanleiding van een nachtwinkel die werd opgestart zonder vergunning", vertelt burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij). De nachtwinkel opende enkele maanden geleden de deuren in de voormalige buurtwinkel 't Ameeltje die onlangs failliet ging. "We waren verbaasd dat iemand een nachtwinkel wou uitbaten in Vleteren, want we waren van niets op de hoogte en ze waren ook niet in orde met de wetgeving. De nachtwinkel is maar enkele weken open geweest. De uitbaters hebben al nachtwinkels in Poperinge en Ieper."





Na het voorval werd beslist om een reglement op te stellen. "Voordien hadden we geen, omdat we het ook niet nodig vinden. In het verleden heeft Vleteren ook nog nooit een nachtwinkel gehad. In het reglement staat dat er geen nachtwinkels mogen opgestart worden binnen de bebouwde kom", verduidelijkt Mourisse. "Als gemeentebestuur zijn we geen voorstander van nachtwinkels in kleine dorpen. Het lijkt ons economisch ook niet rendabel. Er waren ook klachten van bewoners. Buurtwinkels die overdag de deuren openen, ontvangen we met veel plezier."





Geen meerwaarde

"Wij hebben twee maanden geleden een aanvraag voor een nachtwinkel in Nieuwkerke binnengekregen", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland. "De aanvrager wou vooral mikken op werknemers van het bedrijf Clarebout. Een nachtwinkel biedt echter geen meerwaarde in het centrum van het dorp." Heuvelland telt een nachtwinkel en die ligt op de Rodeberg. "Daar is de situatie volledig anders dan in de dorpskernen", aldus nog de schepen.





In Mesen zijn er eveneens geen nachtwinkels. "Wij zijn te klein voor nachtwinkels", aldus burgemeester Sandy Evrard (MLM).





In Poperinge bestaat er al een zestal jaar een reglement over nachtwinkels om een overaanbod tegen te gaan. "In september komt deze opnieuw aan bod in de gemeenteraad om die te verlengen. Poperinge heeft drie nachtwinkels. We zijn er niet tegen, maar in landelijke gemeenten is dat anders. Het is er kleiner", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).





Wervik heeft twee nachtwinkels en de gemeenteraad keurde tien jaar geleden unaniem een reglement in verband met nachtshops en privékantoren voor telecommunicatie goed. De verkoop van alcohol van meer dan 11 graden tussen 24 en 7 uur is verboden en er werd een vestigingsvergunning voor nieuwe uitbaters ingevoerd.





In Ieper zijn er momenteel zes nachtwinkels. "De dubbele erkenning van Ieper als toeristisch centrum betekent dat winkels 24/24 én 7/7 geopend kunnen blijven", aldus schepen Katrien Desomer (CD&V).