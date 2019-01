Milieudienst roept verenigingen op om te helpen bij zwerfvuilactie in Vleteren LBR

09 januari 2019

14u52 0 Vleteren Op zaterdag 23 maart vind opnieuw een zwerfvuilactie plaats in Vleteren.

“Voor de vijfde keer organiseren we samen met IVVO een grootschalige zwerfvuilactie, want het is weer meer dan nodig”, klinkt bij de milieudienst Vleteren. Dit jaar zal de zwerfvuilactie op zaterdag 23 maart plaatsvinden. De milieudienst roept ook dit jaar verenigingen op om de handen uit de mouwen te steken.

Na acht kilometer opgeruimde weg of zestien kilometer opgeruimde wegbermen kunnen de verenigingen rekenen op een vergoeding van tweehonderd euro. Je vereniging inschrijven kan met minstens tien mensen bij de milieudienst van Vleteren via milieu@vleteren.be. Na inschrijving ontvang je meer praktische informatie.

Meer over Vleteren

milieusanering

milieuvervuiling

milieu