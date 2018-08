Lijst Vleteren Actief is volledig 09 augustus 2018

02u43 0 Vleteren De lijst van Vleteren Actief, de nieuwe onafhankelijke parij in Vleteren, heeft de vijf laatste kandidaten bekend gemaakt voor de verkiezingen in oktober.

Politieke nieuwkomers op de lijst zijn Sabine Struye (46) op nummer 5 en Ellen Huyghe (32) op nummer 6. Een andere debutant op politiek vlak is Franky Pluym (36) op plaats 7. Hij is regent fysica-wiskunde in het Sint-Janscollege van Poperinge, maar vooral gekend als regionale zanger. Er is volgens hem nood aan een nieuwe, positieve en kleinschalige politiek met oog voor specifieke noden en een goed contact met de burger.





Kristof Dejonckheere (41), op plaats 8, is dan weer geen vreemde voor de plaatselijkepolitiek. Hij zit al 15 jaar in de gemeenteraad.





"Hij wil zich verder inzetten voor de gemeente en tonen dat politiek ook anders kan", zegt lijsttrekster Marion Vermander. Op plaats 10 staat een ander bekend politiek gezicht, namelijk gemeenteraadslid Nathalie Parret (46). Op de lijst staan enkele oud-leden van CD&V Vleteren. Momenteel doet het gerucht de ronde dat Vleten Actief de nieuwe naam zou zijn voor CD&V.





"Dat is onjuist. Vleteren Actief werd opgericht als volledig onafhankelijke partij zonder enige verbondenheid met een nationale kleur", verduidelijkt Vermander. (LBR)