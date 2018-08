Liefdesbaby 4,5 jaar na dood van Victor (20) BURGEMEESTER STEPHAN MOURISSE (52) TROUWT EN WORDT WEER PAPA ERIK DE BLOCK & HANS VERBEKE

02 augustus 2018

02u29 0 Vleteren Zo'n 4,5 jaar nadat een ongeval het leven kostte aan zijn oudste zoon Victor, lacht het leven de Vleterse burgemeester Stephan Mourisse (52) weer toe. In augustus huwt hij met Lien Bernolet (35), die eind november zal bevallen van hun baby, een meisje. "Er is niks mis met rouwen en we missen Victor nog elke dag", vertelt Mourisse. "Maar vanaf dag één heb ik besloten om niet bij de

pakken te blijven neerzitten."

Hij wil minstens honderd jaar worden en dus is Stephan Mourisse met zijn 52 lentes net over halfweg. Toch stond in april 2014 zijn leven plots even stil. Victor, de oudste van zijn drie kinderen, crashte langs de A19. De jongeman moest gereanimeerd worden, was hersendood toen hij in het ziekenhuis arriveerde. Een dag later namen zijn ouders de moeilijkste beslissing van hun leven.





Er is sindsdien veel gebeurd. "Even heb ik overwogen om mijn leven om te gooien, het





burgemeesterschap op te geven", zegt Stephan. "Maar die gedachte heb ik bijna onmiddellijk laten varen. Victor zou het niet gewild hebben. En het was ook helemaal tegen mijn natuur."





Op zaterdag werd Victor begraven. "In Oostduinkerke, waar hij z'n hart verloren had", zegt Mourisse, die zijn kinderen de liefde voor de zee en het watersporten meegaf. "Ondanks het verdriet werd het een soort afscheidsfeest, we wilden dat het positieve primeerde. Op het einde van de dienst heb ik gezworen er een lap te zullen op geven, te herbeginnen met verse moed."





Bescheiden feest

Twee dagen later was Mourisse weer volle bak aan het werk, op het gemeentehuis en in zijn notariaat. Het was daar dat hij kort na het dramatische ongeval Lien Bernolet over de vloer kreeg, wiens vader geregeld een beroep doet op de diensten van het notariaat. "In die periode was ik net mijn moeder verloren", vertelt Lien, een bevallige verschijning en mama van een zoon van 9 uit een eerdere relatie.





"Op een keer hebben we lang gebabbeld over ons verlies. Van het eerste moment klikte het tussen Stephan en mij. Er volgde een afspraakje, een etentje en zo is er stilletjes meer gegroeid. Nu zijn we vier jaar verder en wonen we al een tijd samen."





Trouwen lijkt een logische volgende stap en die komt er ook. Eind augustus is het zover, met een bescheiden feest. Maar er is meer. "Heel Vleteren weet intussen dat we zwanger zijn", lacht de burgemeester. "Dat was geen lichtzinnige beslissing. Lien wilde niet dat haar zoontje enig kind zou blijven, ikzelf vond dat mijn gezin niet meer compleet was. Onze baby, die uitgerekend is voor eind november, zal Victor natuurlijk nooit vervangen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik kijk er naar uit om ook dat nieuwe leven een toekomst te kunnen geven. De slapeloze nachten in het begin neem ik er met plezier bij."





Marie, de tweelingzus van Victor, en zijn jongere broer Emile keken verrast op toen ze het nieuws te horen kregen. "Het wordt wennen, voor iedereen en niet in het minst voor mezelf", beseft Mourisse. "Als ons meisje 18 wordt, zal ik er 70 zijn. Evident wordt het dus niet maar ik heb gelukkig goeie genen. Ondanks mijn drukke agenda zal ik proberen zoveel mogelijk mijn verantwoordelijkheid te nemen voor ons meisje, net zoals destijds en nu voor Victor, Marie en Emile. Maar ik realiseer me dat het vooral Lien zal zijn die zich het meest zal ontfermen over de baby."





Positieve reacties

Het koppel kreeg tot nu toe alleen maar positieve reacties op het nieuws van de zwangerschap. "Een vrouw uit het dorp is me zelfs in tranen komen zeggen hoe 'content' ze wel is voor ons", zegt Stephan.





"Dat doet deugd. Misschien is er ook wel achterklap maar het voordeel daarvan is dat we het niet horen. Ergens ben ik blij met de manier waarop we omgaan met wat het leven ons brengt. Met dank aan mijn strenge opvoeding. 'Wees stil en doe voort', was het motto thuis. Persoonlijk kan ik het iedereen aanraden. Ik respecteer de houding van mensen die een kind verloren in het verkeer en steun zoeken bij lotgenoten. Ik wil aannemen dat ze er kracht uit putten en die contacten waardevol vinden. Maar aan mij is zoiets niet besteed. Terugblikken staat niet in mijn woordenboek. Wat allerminst betekent dat we Victor vergeten. Elk jaar organiseren we een informele bijeenkomst, voor de naaste familie en een pak vrienden. Zo'n 150 mensen komen daar op af. Om te praten, een glas te drinken, herinneringen op te halen, te lachen. Dat is heilzaam. De laatste keer is er niet één iemand die afgezegd heeft. Ze waren er allemaal, sommigen zijn zelfs speciaal uit het buitenland naar Vleteren gekomen. Is dat niet mooi?", besluit Mourisse.