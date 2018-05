Leuke Gezinsmarkt in JOC De Kouter 17 mei 2018

02u34 0

In JOC De Kouter in Poperinge was er gisteren een nieuwe editie van de Gezinsmarkt. Het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren organiseerde van 14 uur tot 17.30 uur de namiddag. Verschillende organisaties droegen hun steentje bij om er een leuke namiddag van te maken en de mensen kennis te laten maken met het lokale aanbod. Kinderen en (groot)ouders konden samen spelen of proeven van verse wafels en een mocktail. Met het ganse gezin kon ook een gekke foto genomen worden. Basisschool De Ster uit Poperinge was aanwezig op de Gezinsmarkt en daar kon je eendjes vissen. De lagere schoolinternen en eerste graad van het Sint-Franciscusinternaat hoorden tot de aanwezigen. Wie de Gezinsmarkt ging ontdekken, mocht een leuk gadget mee naar huis nemen. (LBR)