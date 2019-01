Leerlingen Klavertje 3 ruimen zwerfvuil op ‘Mooimakers’ trekken maandelijks op pad LBR

08u37 0 Vleteren Ook de leerlingen van basisschool Klavertje 3 in Oostvleteren zijn begaan met het klimaat. Maandelijks trekken ‘mooimakers’ op pad om hun schoolomgeving proper te houden.

“We willen een groene school zijn. Elk jaar zetten we een aantal actiepunten voorop”, vertelt directrice Joke Dejonghe. “We vinden het belangrijk dat kinderen een engagement voor duurzaam leven aangaan. Dit staat ook in onze leerplandoelen vermeld.”

Klavertje 3 heeft zich ook ingeschreven voor het project ‘Operatie Proper’, een initiatief van Mooimakers.be. “We gaan daarbij minstens één keer per maand zwerfvuil opruimen op en rond de school. Verder verplichten we ook het gebruik van brooddozen, koekendozen en drinkflessen, krijgt elke graad lessen rond afval en zwerfvuil en plaatsen we voldoende vuilnisbakken om afval gescheiden te houden.”

Deze maand zijn de leerlingen al op pad gegaan als mooimakers. “Juf Hanne van het eerste leerjaar is aangesteld om de zwerfvuilacties te coördineren. Op vrijdag over de middag gaat zij met leerlingen op pad om zwerfvuil op te ruimen. Voorlopig organiseren we dit één keer per maand. We hebben twintig leerlingen bereid gevonden om mee te helpen. Kinderen zijn erg begaan met het milieu, de natuur en hoe mensen dit beïnvloeden. Het is belangrijk om hen nu al een goede houding aan te leren.”