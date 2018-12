Lagere schoolkinderen rijden nieuw vrijliggend fietspad in LBR

14 december 2018

Het fietspad langs de H. Deberghstraat/Reningestraat in Vleteren is geopend. Na een jaar en half hinder en overlast zijn de wegenwerken er afgerond. De kinderen van de Vrije Basisschool Klavertje 3 openden samen met burgemeester Stephan Mourisse en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe het nieuwe fietspad.



De inwoners van de H. Deberghstraat, de Schazenstraat, de Reningestraat en de Kasteelweg kregen deze namiddag een vervroegd kerstgeschenk. Na een jaar en half hinder en overlast zijn de wegenwerken er afgerond. Het resultaat is een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw vrijliggend fietspad in de Reningestraat, een vernieuwde rijbaan langs gans het traject en een volledige herinrichting van de schoolomgeving. De gemeente Vleteren investeerde ongeveer 683.000 euro in het volledige project.

Een gescheiden rioleringsstelsel werd aangelegd in de H. Deberghstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg en een deel van de Boterweg. Het nieuwe vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad langs de Reningestraat maakt deel uit van het netwerk voor de dagelijkse fietsverplaatsingen naar school of het werk tussen verschillende gemeenten.

De Vrije Basisschool Klavertje 3 uit de H. Deberghstraat 8 reed het traject in met fietsen en een treintje. Dat deden ze samen met burgemeester Stephan Mourisse en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Ter hoogte van de schoolomgeving in de H. Deberghstraat werd een vrijliggende parking voorzien om het bestemmingsverkeer tijdens het begin en einde van de schooluren op te kunnen vangen, zonder daarbij het doorgaande verkeer in de H. Deberghstraat te hinderen. De leerlingen zijn verder verwijderd van verkeer en dat komt de veiligheid ten goede. Op de parking wordt een mogelijkheid tot kortparkeren voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen door middel van de centrale doorgang eenvoudig de schoolpoort bereiken. Buiten de schooluren kan de parking gebruikt worden door de omwonenden en bezoekers.