Laatste gemeenteraad met CD&V-oppositie in Vleteren LBR

20 december 2018

17u39 0 Vleteren De laatste gemeenteraad voor deze legislatuur stond op de agenda in Vleteren. Het budget en het aanleggen van uitwijkstroken werden besproken.

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) nam tijdens deze laatste gemeenteraad afscheid van acht van de dertien raadsleden. Vanaf volgende legislatuur worden de oppositiestoelen gevuld door de onafhankelijke partij Vleteren Actief. Tijdens deze laatste gemeenteraad werd o.a. het budget besproken.

“In 2019 moet een nieuw meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vastgesteld worden. Volgend jaar wordt een overgangsjaar”, klinkt het bij burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Het budget voor de gewone werking is positief. De ontvangsten dekken de uitgaven met een overschot van 380.455 euro. Het nieuwe investeringsbudget bedraagt 919.406 euro. Daarvan wordt 600.000 euro gebruikt voor de verbouwingswerken aan OC De Sceure om er alle gemeentediensten er in de toekomst te kunnen onderbrengen.”

Kristof Dejonckheere (CD&V) stelde zich vragen bij enkele cijfers. “Er is een autofinancieringsmarge, financieel reserve, van 933 euro. Onze reserves raken op. Hoe zijn jullie van plan om dit recht te trekken?” Burgemeester Mourisse benadrukte dat de afgelopen 12 jaar zwaar werd geïnvesteerd. “Er stonden enkele grote projecten op de agenda, zoals de vernieuwing van de H. Deberghstraat. Die investeringen zullen in de toekomst niet meer mogelijk zijn en zullen ook niet meer nodig zijn. De Poperingestraat in Woesten moet wel nog gebeuren. We mogen ook niet vergeten dat we al drie jaar, sinds 2016, geen nieuwe lening meer hebben nodig gehad.”

Meer uitwijkstroken langs de landbouwwegen werd gevraagd door Guido Berten (CD&V). “Dat snap ik toch niet. De belastingen moeten we verlagen, maar we moeten wel overal investeringen doen”, antwoordde burgemeester Mourisse. De CD&V oppositie onthield zich bij de stemming over de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en het budget 2019.