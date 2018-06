Kwaliteitslabel voor Landhuis Soetendaele 30 juni 2018

02u40 0

Dertien toeristische organisaties zijn door provinciebedrijf Westtoer beloond met een Q-label voor hun kwalitatieve dienstverlening. Ze doorliepen allemaal een opleiding en werden bezocht door een 'mystery visitor'. Die beoordeelde vriendelijkheid, netheid en gastvrijheid. In onze regio gaat het om vakantiewoning Landhuis Soetendaele in Wervik. Het kwaliteitslabel is geldig voor drie jaar. Gelijktijdig werd het Q-label van veertien bedrijven verlengd. Info op www.q-label.be. (CDR)