Kunstendag voor kinderen 15 november 2018

Op zondag 18 november bieden verschillende cultuur- en kunstenorganisaties kinderen tot 12 jaar en hun familie bijzondere activiteiten aan. In 't Folk Muziekcentrum in Dranouter speelt er feeërieke sprookjesmuziek. In CC Het Perron kan je ervaren hoe het voelt een goede vriend te verliezen in de theatervoorstelling 'Amen en uit'. In De Kinderbrouwerij in Poperinge is een poppenkastvoorstelling over de avonturen van Floopi en Flippa. In de Sceure in Vleteren wordt de danswereld van Bollywood getoond. Verder zijn er activiteiten in Diksmuide, in De Panne en Kortemark. Voor de meeste activiteiten is vooraf inschrijven noodzakelijk, meer info via www.uitindewesthoek.be.





(CMW)