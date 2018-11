Kunstendag voor Kinderen in Westhoek 08 november 2018

Samen met je familie een hele dag kunst beleven, het kan op de Kunstendag voor Kinderen. Vele cultuur- en kunstenorganisaties zullen op zondag 18 november aan kinderen tot 12 jaar en hun familie bijzondere activiteiten aanbieden, ook in de Westhoek. In 't Folk Muziekcentrum in Dranouter zal je kunnen verdwalen in de wereld van de feeërieke sprookjesmuziek. In De Sceure in Vleteren kan je je laten betoveren door de (dans)wereld van Bollywood.





Poppenkastvoorstelling

Ervaar hoe het voelt om een goede vriend te verliezen in de theatervoorstelling 'Amen en uit' in CC Het Perron in Ieper. En maak kennis met de avonturen van Floopi en Flippa in de levendige poppenkastvoorstelling in De Kinderbrouwerij in Poperinge. Voor de meeste activiteiten is vooraf inschrijven noodzakelijk. Het volledige aanbod in de Westhoek vind je op www.uitindewesthoek.be. (LBR)