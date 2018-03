Kraanman hielp 34 jaar geleden ook al puin ruimen bij familie Lesage 06 maart 2018

02u30 0 Vleteren Jeannot Verbeke (52), zaakvoerder van het gelijknamige grond- en afbraakwerkenbedrijf uit Poperinge, had gisteren een déjà-vu gevoel.

"Zondagavond kreeg ik van de familie Lesage de vraag of ik me beschikbaar kon houden", zegt Jeannot. "Deze morgen (gisteren, red.) was er een nieuw telefoontje. Ik ben direct naar hier vertrokken om puin te ruimen, eigenlijk net zoals bijna 34 jaar geleden. Toen brandde in Moerkerke bij Damme een supermarkt van de familie Lesage af." Het vuur ontstond een uur na sluitingstijd. Het appartement bij de winkel, dat de brandweer aanvankelijk kon vrijwaren, ging 's nachts ook in vlammen op, toen het vuur weer opflakkerde. "Ik was toen 19 en mocht net met de auto rijden. De uitgebrande winkel in Moerkerke was mijn eerste grote klus. M'n vader gaf me vertrouwen en ik bracht de opdracht tot een goed einde. Sindsdien heb ik honderden van dergelijke klussen geklaard. Maar dit is vreemd. Opnieuw bij de familie Lesage... Dit hebben ze niet verdiend", besluit de man. (VHS)