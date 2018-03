Kortsluiting aan mazouttank veroorzaakt brand 14 maart 2018

Niet een kortsluiting aan een geparkeerde vrachtwagen maar wel één aan de pomp van een dieseltank vlakbij heeft anderhalve week geleden de monsterbrand bij Voeding Lesage veroorzaakt. "De piste van de vrachtwagen leek de meest voor de hand liggende maar intussen hebben we op camerabeelden gezien dat de brand wel degelijk ontstond aan de mazouttank", zegt zaakvoerder Peter Lesage. "Op de beelden zie je hoe er plots witte rook begint te kringelen aan de pomp. Even later is er een vlam. Kort nadien loopt er brandende mazout uit de tank, tot ver onder de geparkeerde vrachtwagen die daardoor ook vuur vat. Als even later de tank ontploft, is het hek helemaal van de dam." Bij de brand werd een loods van 3.000 vierkante meter in de as gelegd. De kantoren werden op het nippertje gevrijwaard. (VHS)